Сочинцы заняли второе место на Чемпионате России по керлингу на колясках

Сочинские спортсмены Алексей Голивко и Мария Генделева завоевали серебряные медали Чемпионата России по керлингу на колясках в дисциплине «смешанные пары». В финальном поединке пара уступила соперникам всего один камень, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Состязания проходили на федеральной территории Сириус с участием ведущих паралимпийцев страны. Награды победителям вручали генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова, председатель правления Краснодарской региональной социально-спортивной общественной организации «Стоик» Олег Стекольников и главный арбитр турнира Виталий Карпинский.

Сейчас на курорте адаптивными видами спорта в муниципальных учреждениях занимаются свыше 200 человек.

Мария Удовик