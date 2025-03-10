Птицефабрика «Менделеевская» увеличила прибыль почти вдвое

ООО «Птицефабрика “Менделеевская”» раскрыло финансовые показатели за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании увеличилась на 76,9% — с 410,4 млн до 726,3 млн руб. Выручка общества составила 2,6 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 32% (в 2023-м — 2 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

ООО «Птицефабрика “Менделеевская”» действует на территории Карагайского района с 2011 года. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Управляющей компанией является один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртское ООО «Комос групп». Согласно официальному сайту птицефабрики, общее поголовье предприятия составляет 1,2 млн. Ежедневно оно производит примерно 850 тыс. яиц.