В Челябинской области началось проектирование завода электрооборудования

Научно-технический центр «Приводная техника» начал проектировать завод электротехнического оборудования. В текущем году планируется запустить первую очередь строительства производственного комплекса, сообщает инвестиционный блок центра «Мой бизнес».

В настоящий момент получен земельный участок под возведение завода, расположенный возле поселка Красное поле в Сосновском районе. Вторая очередь строительства подразумевает создание цеха по производству плат и научно-исследовательской испытательной лаборатории электропривода.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне 2024 года Челябинская область и ООО НТЦ «Приводная техника» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания построит завод по производству электротехнического оборудования. Планируется, что он будет выпускать преобразовательную технику в диапазоне мощностей от 75 до 30 тыс. кВт. Срок реализации первой очереди строительства — 2028 год.