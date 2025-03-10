Здание бывшего детсада продают в Ярославской области

В Ярославской области посредством публичного предложения продают здание бывшего детского сада в Данилове. Соответствующая информация размещена в системе «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Здание площадью 584 кв.м. находится на улице Депутатской, 56. Собственником имущества является Даниловский район. Начальная цена определена в 11,4 млн руб., однако продать могут и за 50% от начальной стоимости. Ранее здание уже пытались продать, но на участие в аукционе не был подано заявок.

В «Центре конкурентной политики и мониторинга Ярославской области» сообщают, что здание садика законсервировано, коммуникации есть, но требуется подключение. Судя по фото, двухэтажное здание находится в хорошем состоянии, разрушений нет, есть пластиковые окна.

«В последние годы в Данилове нарастает поток пребывающих туристов, строятся места для приема гостей города, планируется реконструкция и создание точки притяжения на месте бывшей пересыльной тюрьмы»,— говорится в сообщении «Центра».

Нового собственника определят 4 апреля.

Алла Чижова