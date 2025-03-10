Администрацию Приволжского района обязали устранить загрязнение почвы

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездную проверку и обнаружило признаки загрязнения почвы близ водного объекта ерик Малый Царев в Приволжском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы и выявили в них превышения загрязняющих веществ. Росприроднадзор установил, что собственность на указанный участок не разграничена.

Управление призвало администрацию Приволжского района добровольно устранить загрязнение, но власти бездействовали. Тогда надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию устранить нарушения. Суды первой и второй инстанции, Четвертый кассационный суд поддержали исковые требования Росприроднадзора.

Павел Фролов