Во Владикавказе обновили республиканский Дворец пионеров

Во Владикавказе завершили реставрацию республиканского Дворца пионеров. Выполнены все отделочные работы, сообщил Глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

Специалисты завершили масштабную работу по сохранению объекта культурного наследия, проходящую в два этапа.

На первом этапе была установлена новая утеплённая инверсионная кровля и алюминиевые окна с теплоизоляцией. Также восстановили деревянные двери для поддержания исторического облика здания.

На первом этаже уложен пол из терраццо, а на втором и третьем — из керамогранита. Особое внимание уделено созданию специальных напольных покрытий для танцевальных коллективов.

На втором этапе заменили все внутренние коммуникации: систему отопления, вентиляцию и электрику. Эти работы направлены на обеспечение комфортных условий использования объекта культурного наследия и его сохранность.

Николай Аксенов