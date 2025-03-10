Кубань нарастила экспорт мороженого на 23% в 2024 году

Краснодарский край в 2024 году увеличил экспорт мороженого на 23,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 1,1 тыс. тонн. В 2023 году из региона вывезли 960 тонн продукции, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Общий объем экспорта молока и молочной продукции с территории Кубани в 2024 году составил 13 тыс. тонн, сохранившись практически на уровне предыдущего года.

По информации надзорного ведомства, молочные продукты из Краснодарского края поставляются в 12 стран, включая Абхазию, Узбекистан, Азербайджан, США, Тайвань, Сербию, Грузию, Болгарию, Германию, Туркменистан, Израиль и Китай.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодарского края потратили 11,5 млрд руб. на мороженое в 2024 году.

Нурий Бзасежев