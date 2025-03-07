Кубанцы потратили 11,5 млрд рублей на мороженое в 2024 году

Краснодарский край занял третье место в России по потреблению мороженого с показателем 16 тыс. тонн на сумму более 11,5 млрд руб. в 2024 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидирует в рейтинге Москва, где было куплено свыше 27 тыс. тонн мороженого на сумму почти 24 млрд руб. Второе место занимает Московская область с показателями 29 тыс. тонн и почти 22 млрд руб.

В целом по России спрос на мороженое в денежном выражении увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом. Общие траты россиян на этот продукт составили около 78 млрд руб.

Нурий Бзасежев