Строительство школы в Лазаревском районе Сочи завершено на 70%

Новая школа на 1,1 тыс. учащихся в Лазаревском районе Сочи готова почти на 70%. Рабочие приступили к окраске фасадов, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Проект реализуется при федеральной поддержке на территории площадью 36 тыс. кв. м. Помимо учебных помещений, инфраструктура включает озелененные зоны для прогулок и стадион для занятий спортом.

«Открытия очень ждут семьи Лазаревского района. Каждый из 1,1 тыс. обучающихся детей здесь сможет получить образование в хороших условиях и раскрыть свой потенциал в самых разных сферах»,— сообщил глава курорта.

Мария Удовик