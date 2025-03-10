В выходные в Челябинскую область запретили ввоз 47 тонн фруктов и овощей

С 8 по 10 марта сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области запретили ввоз трех партий растительной продукции из Республики Казахстан общим весом 47 т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за несоответствия маркировки требованиям не пустили в Екатеринбург две партии товаров китайского происхождения: 4 т винограда, 4 т мандаринов, 4 т чеснока, 2 т свежих абрикосов, 1 т ананасов, 2 т помело, 1,2 т киви, 3 т груш, а также 19,8 т мандаринов. Был запрещен ввоз 6 т саженцев роз и 60 кг различных семян из Казахстана, так как продукция не была внесена в фитосанитарный сертификат. Машина с этим грузом следовала в Москву.

Все транспортные средства вернули на территорию Казахстана. Перевозчиков привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции) и 10.3 КоАП РФ (нарушение правил перевозки подкарантинной продукции).

Виталина Ярховска