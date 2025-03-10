Троих москвичей обвиняют в обмане нижегородской мэрии на 80 млн рублей

Троих индивидуальных предпринимателей из Москвы обвиняют в мошенничестве при поставке мебели и оборудования в детские сады Нижнего Новгорода. Как сообщили в региональном ГУ МВД, против фигурантов завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По версии следствия, предприниматели, выигравшие тендер по девяти детским садам, поставили товар в полном объеме только в один садик, еще в несколько — частично, а в три учреждения не поставили вовсе.

При этом они направили заказчику гарантийные письма о том, что все оборудование закуплено и хранится у производителей. Однако сотрудники полиции на указанных складах закупленное имущество не нашли.

Сумму ущерба оценивают более чем в 80 млн руб., один из фигурантов добровольно возместил 1 млн руб. Остальные деньги обвиняемые перевели на личные счета и обналичили.

Все обвиняемым избрали меры пресечения. В том числе одну предпринимательницу арестовали. Фигурантам по предъявленной статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Галина Шамберина