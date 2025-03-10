Свердловская область стала второй в РФ по числу возбуждений процедур банкротства

В Свердловской области в 2024 году возбуждали процедуры внесудебного банкротства граждан 2324 раза — таким образом, регион стал вторым после Краснодарского края по этому показателю, следует из отчета портала «Федресурс». При этом в 2023 году банкротство на Урале возбуждали 539 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Свердловской области выросло на 20,9% относительно 2023 года — до 15633.

В целом по России, в четвертом квартале 2024 года количество корпоративных банкротств снизилось на 6,4% к последнему кварталу 2023 года, число наблюдений сократилось на 23,5% в те же периоды.

Напомним, в Арбитражном суде Свердловской области за последние шесть лет количество заявлений о банкротстве выросло почти в 10 раз: с 1757 заявлений в 2018 году до 16,8 тыс. в 2024 году.

Ирина Пичурина