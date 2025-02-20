В Свердловской области число банкротств за шесть лет выросло в 10 раз до 16 тысяч

В Арбитражном суде Свердловской области за последние шесть лет количество заявлений о банкротстве выросло почти в 10 раз: с 1757 заявлений в 2018 году до 16,8 тыс. в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

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«От года к году количество таких дел растет. Формируется судебная практика по делам о банкротстве граждан, и на уровне нашего суда, и окружного, и Верховного»,— отметила госпожа Сушкова.

Однако она добавила, что в прошлом году было подано 972 заявления о банкротстве, что на 52,4% ниже, чем в 2023 году (2041 заявлений). Это связано с тем, что с 29 мая 2024 года повысился «порог» для юридических лиц, при котором можно обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом — с 300 тыс. руб. долга до 2 млн руб.

Анастасия Таначева