Недостающее звено

Мечта антропологов и анатомов — открытие так называемого missing link, недостающего промежуточного звена между обезьяной и человеком. Эта находка окончательно доказала бы теорию Дарвина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученый и естествоиспытатель Чарльз Дарвин

Фото: Buyenlarge / Getty Images Ученый и естествоиспытатель Чарльз Дарвин

Фото: Buyenlarge / Getty Images

Теперь, как сообщается в иностранной прессе, эта мечта осуществлена, эта находка сделана. В Бечуаналенде (Южная Африка) профессором Раймондом Дартом из университета в Вайтвасерсренде найден ископаемый череп, который не принадлежит ни человеко-обезьяне, ни человеку, а, как заявляет Дарт, именно промежуточному звену между ними. «Пробел в зоологическом ряду между человеком и высшими обезьянами наконец заполнен,— заявил Дарт.— Владелец найденного в Таунгее черепа не был еще человеком в собственном смысле, но он был в духовном отношении гораздо более развит, чем горилла или шимпанзе — самые высшие из известных теперь обезьян. Австралопитекус африканус (южноафриканский человек), как назван этот новый тип, еще не имел способности речи, но его череп уже содержит необходимые для этой способности возможности».

Анатом Лондонского университета Г. Эллиот Смит, ассистентом которого прежде был профессор Дарт, следующим образом высказывается в «Таймс»: «Этот череп отчасти восполняет пробел между человекоподобной обезьяной, останки которой найдены в 1912 году в Индии, и питекантропом с Явы». О находке на Яве ученые различного мнения: германские ученые считают череп не принадлежащим человеку, английские считают его человеческим, а голландские видят в нем именно недостающее промежуточное звено. Англичане думают, что питекантроп уже начал говорить, так как мозг черепа обнаруживает у него утолщение как раз в той части, которой приписывают восприятие передаваемых слухом символов.

Смит полагает, что ближайшее исследование определит, к кому относится новая находка — более к человеку или обезьяне. Во всяком случае, она представляет промежуточное звено между ними. Смит указывает также на то, что эта находка, помимо ее общего значения, подтверждает также специальную теорию Дарвина, что начало человека следует искать в Африке. Профессор Дарт считает свою находку принадлежащей к более древнему времени, чем питекантроп эректус (Ява), а именно относит ее к плеоцену, самой молодой стадии третичного периода, имеющего древность в 300–400 тысяч лет, или даже к еще более древнему времени миоцена.

О находке в Бечуаналенде писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев