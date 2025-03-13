Таблетка от рака

«Ъ-Наука» поговорил с заведующим лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Филиппом Максимовым о «таблетке от рака» и будущем биотехнологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующий лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Филипп Максимов

Фото: МФТИ Заведующий лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ Филипп Максимов

Фото: МФТИ

— Вас пригласили в МФТИ, чтобы вы возглавили лабораторию по разработке противоопухолевых средств. Как вы пришли к этой теме?

— Я окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова в 2006 году, учился на медико-биологическом факультете, отделение биохимии. На последнем курсе я отправился в Филадельфию в США по программе обмена с Фокс-Чейзовским онкологическим центром и попал в лабораторию, которая занималась раком яичников, и, будучи там, я познакомился с доктором Крейгом Джорданом, который является «отцом тамоксифена». Тамоксифен — это первый таргетный препарат для лечения онкологических заболеваний, который используется для лечения рака молочной железы по сей день уже 50 лет. После этого я продолжил свои исследования в аспирантуре в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, а затем восемь лет работал в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне. В 2023 году мы с семьей вернулись в Россию, и я открыл лабораторию в МФТИ.

— Расскажите, пожалуйста, о своей команде.

— Приказ о создании лаборатории был подписан еще в декабре прошлого года. У нас действующая команда. У нас есть государственное задание, поэтому сотрудники, которые могут быть включены в работу по проекту, должны быть либо по внутреннему совместительству, либо по полной занятости, но это должны быть сотрудники МФТИ. Мы можем сотрудничать с другими институтами в рамках совместных публикаций или исследований, но основная команда будет состоять из сотрудников МФТИ. Наш проект ориентирован на поиск нового поколения препаратов для лечения рака молочной железы, в частности гормон-рецептор-положительного рака молочной железы.

— Сколько существует основных поколений онкологических средств для лечения онкозаболеваний? Насколько эта область продвинулась?

— В разных областях по-разному. Например, в случае рака молочной железы тамоксифен используется до сих пор. Он был одобрен в конце 70-х годов, то есть уже 50 лет. Это селективный модулятор эстрогеновых рецепторов. Были попытки создать новые поколения таких модуляторов, но они не смогли повторить успех тамоксифена. Однако они нашли применение в других областях — например, для лечения остеопороза. Сейчас появляются новые подходы, такие как селективные деградаторы эстрогеновых рецепторов, которые разрушают рецептор и предотвращают рост опухоли. Мы работаем над созданием новых таргетных терапий для рака молочной железы, включая новые модуляторы с улучшенными характеристиками.

— Расскажите подробнее о вашем проекте. Какая у вас «дорожная карта» и сколько времени дается на выполнение?

— Проект рассчитан на три года. 2024 год — это первый год. К концу 2026 года мы рассчитываем получить несколько панелей соединений, которые будут валидированы in vitro и in vivo. Мы работаем с индустриальным партнером, который помогает нам с исследованиями на животных. После этого мы планируем перейти к токсикологическим исследованиям и, возможно, к клиническим испытаниям.

— Вы разрабатываете препарат для лечения рака молочной железы. Насколько этот вид онкологии распространен? Какие цифры вы можете привести?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда лаборатории структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ

Фото: МФТИ Команда лаборатории структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств МФТИ

Фото: МФТИ

— В мире диагностируется чуть меньше 2,2 млн случаев рака молочной железы, в США ежегодно диагностируется более четверти миллиона случаев рака молочной железы, около четверти всех онкологических заболеваний у женщин. В России цифры ниже, около 80 тыс. в 2022 году, но это все равно самое распространенное онкологическое заболевание у российских женщин. Тамоксифен существенно помог снизить смертность, но заболеваемость продолжает расти, особенно среди пожилых женщин, в основном из-за увеличения продолжительности жизни, а онкологические заболевания чаще всего встречаются у людей пожилого возраста. Наш проект направлен на создание более безопасных и эффективных препаратов для лечения этого заболевания.

— Есть ли вероятность успеха? Ведь, как известно, многие препараты не проходят все этапы испытаний.

— Вероятность всегда есть, но нужно понимать, что более 90% соединений, которые разрабатываются, не доходят до конечной точки. Это долгий и дорогой процесс. Однако мы основываемся на уже накопленных знаниях, что увеличивает наши шансы на успех. Мы работаем над улучшенными версиями уже существующих препаратов, что делает вероятность успеха выше.

— Вы синтезируете все компоненты препарата самостоятельно или они будут закупаться за рубежом? Можно ли назвать будущий препарат импортонезависимым?

— На данном этапе мы закупаем блоки, которые используются для синтеза соединений. Эти блоки мы закупаем в Китае, чтобы сэкономить время. В будущем, если препарат дойдет до стадии производства, это будет решать производитель. Однако в России есть возможности для полного цикла производства препаратов, и доля таких производств увеличивается.

— Как будет выглядеть препарат в будущем? Таблетка, укол или что-то еще?

— Мы стремимся к тому, чтобы препарат был в форме таблетки, так как это наиболее удобно для пациентов. Например, тамоксифен всегда был в форме таблетки. Однако для некоторых препаратов, таких как моноклональные антитела, пока нет альтернативы инъекциям. Но мы работаем над тем, чтобы сделать лечение максимально комфортным для пациентов.

Беседовала Анастасия Терентьева