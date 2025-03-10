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На Ставрополье 16-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с «Лада Гранта»

В селе Краснокумском Георгиевского округа произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения пострадала 16-летняя девушка, сообщают в Госавтоинспекции края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель «Лады Гранты» нарушил очередность проезда на перекрестке и столкнулся с мотоциклом «Эндуро». Автомобилем управлял 36-летний мужчина, а за рулем мотоцикла находился 16-летний подросток без водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.

Николай Аксенов

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