В Ярославской области продают здания бывшего Центра для содержания иностранцев
В Ярославской области выставили на продажу здания, в которых ранее располагался ГСКУ ЯО «Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы РФ». Аукцион проведут на площадке «ГИС Торги».
Здания находятся в Тутаевском районе в поселке Красный Бор на улице Верхняя дача, 11. Имущественный комплекс продают за 31,6 млн руб. в рамках приватизации. Ранее там находился «Центр временного содержания», когда его учредителем был департамент региональной безопасности. Как сообщили в правительстве области, в 2013 году учреждение было ликвидировано, соответственно, были изъяты и объекты недвижимости. Сейчас по такому же адресу, но в другом здании также существует «Центр временного содержания», однако теперь это структура УМВД.
В состав лота входят 4-этажное здание администрации, 3-этажное общежитие и земельный участок площадью 16,2 тыс. кв.м. Вид разрешенного использования — для делового управления. Судя по фотографиям имущества, у одного здания отсутствует часть остекленения в окнах, частично разрушен фасад, второе здание находится в разрушенном состоянии, сохранились только две стены. Выбрать нового собственника планируют 18 марта.