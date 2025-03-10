Часть Ставрополя 10 марта останется без света

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В понедельник, 10 марта, на тринадцати улицах Ставрополья ограничат подачу электричества. Об этом сообщает «Ставропольэнергосбыт».

Адреса отключений электричества в краевой столице:

С 9:00 до 12:00 электричества не будет у жителей домов по улицам Победы, 9-71, 42-84; Уральской, 43-103, 30-94; К. Цеткина, 1-23, 4-8; Балакирева, 1-3, 2; Васякина, 79, 127Б, 142-194; проспекту Карьерному, 1; улице Лопырина, 1, 2-4.

Из-за ЧП несколько школ и детсадов муниципалитета на сутки прекратят свою работу.

Николай Аксенов