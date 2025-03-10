Приставы по решению суда забрали сына у челябинского рэпера

В Тракторозаводском районном отделе судебных приставов Челябинска окончено производство, обязывающее отца передать несовершеннолетнего ребенка его матери. Известного рэпера и его сына объявляли в федеральный розыск и нашли в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Приставы изучили социальные сети отца и выяснил, что он является довольно известным рэпером и ездит по стране с концертами. Мать ребенка сообщила, что, вероятнее всего, его постоянное место жительства располагается в городе Ленинградской области. Адрес подтвердила и ее свекровь, сообщив, что периодически ездит и видится там с внуком, она дала телефон сына. Пристав связался с музыкантом и договорился о встрече в этом городе. Однако рэпер предложил увидеться в Санкт-Петербурге. В итоге он дал пояснения сложившейся ситуации и указал несуществующий адрес проживания в северной столице. Сотрудник ГУ ФССП России по региону отдельно поручил коллегам из города, где проживал отец с ребенком, наблюдать за его домом. Вскоре совместно с сотрудниками полиции приставы задержали рэпера, выходящего из дома вместе с сыном, и передали его маме. Мальчик не виделся с ней больше двух лет.

Виталина Ярховска