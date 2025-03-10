За сутки в Башкирии в результате ДТП погибли пять человек

За последние сутки в Башкирии произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и семь получили травмы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Бураевском районе столкнулись Nissan Teana и ВАЗ-2107. Погиб 59-летний пассажир отечественного автомобиля.

В Учалинском районе произошла авария между ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099, в результате которой скончались два человека, двое травмированы.

В Хайбуллинском районе водитель «Лады Гранты» столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли супруги — водитель и пассажир автомобиля, их дочь госпитализирована.

Олег Вахитов