Сотрудников нижегородских предприятий предлагают проверять на детекторе лжи
Торгово-промышленная компания Нижегородской области начала проверять сотрудников региональных предприятий на детекторе лжи (полиграфе). По данным ТПП, с помощью полиграфа соискателей можно проверить на наличие скрытых зависимостей, корыстных мотивов и на промышленный шпионаж.
Действующих сотрудников предлагают проверять на лояльность, коррупцию, хищения и передачу конфиденциальной информации. При выявлении нарушений ТПП готова проводить служебные расследования.