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Сотрудников нижегородских предприятий предлагают проверять на детекторе лжи

Торгово-промышленная компания Нижегородской области начала проверять сотрудников региональных предприятий на детекторе лжи (полиграфе). По данным ТПП, с помощью полиграфа соискателей можно проверить на наличие скрытых зависимостей, корыстных мотивов и на промышленный шпионаж.

Действующих сотрудников предлагают проверять на лояльность, коррупцию, хищения и передачу конфиденциальной информации. При выявлении нарушений ТПП готова проводить служебные расследования.

Андрей Репин