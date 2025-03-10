«Дональду Трампу немедленно нужен успех»

Владимир Зеленский 10 марта совершит краткий визит в Саудовскую Аравию. С ним же едет украинская делегация, которая должна вступить в переговоры с американскими представителями. Предположительно, это произойдет в Джидде 12 марта. Белый дом тем временем заявил, что настроен подписать так называемую ресурсную сделку и ждет от Киева стремления к миру и дальнейших уступок. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что поводов для оптимизма по-прежнему немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Переговорная неделя начинается с серьезной атаки западных СМИ на Владимира Зеленского. Общий смысл такой: нынешний президент Украины фактически не справляется со сложившейся ситуацией, так что по большому счету ему лучше уйти пока не поздно. На этом фоне идет поток сообщений о том, что американская помощь фактически прекращена, она не возобновится, пока украинский лидер не покажет истинное стремление к миру. Правда, не совсем понятно, что это значит и кто сможет заменить Зеленского. Была информация, что стратеги Трампа ведут переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Впрочем, пока это больше похоже на слухи.

Что касается конкретики, Дональд Трамп в конце прошлой недели неожиданно взорвал информационное пространство угрозами в адрес России. Глава Белого дома обещал новые санкции и торговые пошлины Москве за то, что войска РФ разносят украинцев на поле боя. Однако вечером того же дня вернулся на исходные позиции и вновь обрушился на Зеленского, заявив, что с Россией ему намного проще, а у Украины нет никаких карт на руках. СМИ также пишут, что военная помощь остановлена, но потом пытаются сдавать назад, что, мол, прекращена да не вся.

Владимир Зеленский, со своей стороны, демонстрирует вполне позитивный настрой. По его словам, консультации с американской стороной идут, и они очень продуктивные. На сегодня общий сценарий выглядит следующим образом: 10 марта Зеленский отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, с ним же летит его переговорная команда во главе с руководителем офиса Андреем Ермаком. После встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом президент Украины отправится обратно, а переговорщики останутся и будут дожидаться американцев, чтобы, предположительно, 12 марта начать с ними диалог.

Вроде бы есть четкое намерение сторон подписать наконец-то пресловутую ресурсную сделку, однако Белый дом дает понять, что Киев должен продемонстрировать истинное стремление к миру и готовность идти на уступки. На этот счет пока что есть сомнения. Дональд Трамп добивается немедленного прекращения огня и затем, по идее, должны последовать прямые российско-украинские переговоры на предмет того, куда и как двигаться дальше. Тем не менее, судя по всему, к такому сценарию не готов никто — ни Россия, ни Украина.

Собственно, непонятно, как это должно выглядеть. В частности, кто обеспечит режим тишины, под чьи гарантии? Как быть с территориями? И так далее и тому подобное. А Трампу нужен успех и именно немедленно, потому как похвастаться ему по-прежнему нечем. Есть много разных обещаний и жестких заявлений, но результата нет.

Есть вероятность, что и эти переговоры могут сорваться. Похоже, что к этому Трамп уже морально подготовился соответствующей фразой: если нет, тогда мы уходим.

Впрочем, судя по последним заявлениям из Вашингтона, там не теряют надежды в том, что касается хотя бы ресурсной сделки.

Пока может создаться такое впечатление, что мир вокруг Украины наступит, как только Зеленский сдастся или присягнет новой американской администрации и, соответственно, полностью отречется от курса Джо Байдена. Возможно, Владимиру Александровичу нужно для пущей убедительности облачиться в строгий костюм с галстуком, и тогда ситуация для Зеленского наладится. Но это опять же не значит, что наступит мир. Так что поводов для оптимизма по-прежнему немного.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе