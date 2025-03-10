Задержанной на Кубани Александре Митрошиной изберут меру пресечения

Чертановский районный суд Москвы 10 марта рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Александре Митрошиной, задержанной 7 марта в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александры Митрошиной Фото: Telegram-канал Александры Митрошиной

Александру Митрошину, известную также как «Матерь Бложья», подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер заработала более 127 млн руб., уклоняясь от уплаты налогов. Часть этих средств она впоследствии якобы легализовала через приобретение недвижимости в Москве.

Согласно информации СМИ, речь может идти о трехкомнатных апартаментах площадью до 111 кв. м в центре столицы, расположенных всего в 700 м от Кремля. Стоимость объекта оценивается примерно в 150 млн руб.

Сейчас следователи продолжают изучать хозяйственно-финансовую документацию, а также проверяют фигурантку на причастность к другим экономическим преступлениям.

Правоохранители намерены ходатайствовать об аресте блогера. Адвокат Александры Митрошиной планирует просить суд о домашнем аресте для подзащитной.

Расследование уголовного дела продолжается.

Нурий Бзасежев