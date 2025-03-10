Над Воронежской областью ночью уничтожили несколько беспилотников

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников, в том числе по два над Воронежской и Орловской областью, по одному — над Белгородской и Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что БПЛА сбили в двух районах. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В регионе с 21:25 9 марта до 5:16 10 марта действовала опасность атаки беспилотников.

Глава Орловской области Андрей Клычков также рассказал, что ночная атака БПЛА обошлась без последствий. Опасность удара дронов в регионе не объявлялась.

В оперштабе Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. В области ночью семь раз вводили режим опасности удара БПЛА. Белгородские власти отдельно не прокомментировали атаку.

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Алина Морозова