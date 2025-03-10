В соцсетях предлагали купить фальшивые дипломы нижегородских вузов

Реклама фальшивых дипломов основных нижегородских вузов появилась в социальных сетях, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Так, диплом Арзамасского филиала Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского в предлагали купить за 18 тыс. руб.

После жалобы администрации социальной сети рекламу о продаже дипломов удалили. При этом сайт, который рекламировался в социальной сети, продолжает работу. Через него можно купить поддельные дипломы сотен российских вузов из разных городов и регионов.

Андрей Репин