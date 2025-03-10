В Омской области кадастрового инженера осудят за махинации на 25 млн рублей

В Омской области в отношении кадастрового инженера возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками. Сумма ущерба оценивается в 25 млн руб., сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, фигурант дела работал в ООО «Центр кадастра и межевания», решением суда его поместили под домашний арест.

Согласно версии следствия, обвиняемый имел в своем распоряжении через подконтрольных лиц два земельных участка общей площадью 29,2 га стоимостью 1 млн руб. на сельскохозяйственных полях поселка Иртышский. В июне 2022 года, считают правоохранители, он внес ложные сведения в кадастровые документы, что позволило ему образовать новые земельные участки в более привлекательном месте. Таким образом, кадастровая стоимость увеличилась до 25 млн руб.

В дальнейшем инженер зарегистрировал право собственности на землю и раздробил ее на 75 участков. Часть из них он продал, получив доход в размере 7 млн руб.

Александра Стрелкова