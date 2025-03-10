Ночью «Газель» насмерть сбила мужчину в Георгиевском округе

В Георгиевском округе в ночь на 9 марта произошел смертельный наезд на пешехода. Авария случилась на 301 км автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» в селе Обильное, сообщают в Госавтоинспекции края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель грузовой «Газели», двигаясь из Зеленокумска в сторону Минеральных Вод, сбил 37-летнего местного жителя, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте.

«Водителем «Газели» оказался 29-летний житель Буденновского округа со стажем вождения 10 лет, ранее не нарушавший правила дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств»,— пояснил заместитель командира ОБ ДПС Госавтоинспекции Пятигорска Дмитрий Козьмов.

Николай Аксенов