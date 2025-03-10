Прибыль компаний Челябинской области сократилась на 5,3% в 2024 году

По итогам 2024 года в Челябинской области снизилась прибыль прибыльных организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) на 5,3%, до 444,17 млрд руб., и увеличились убытки убыточных компаний — на 65,7%, до 63 млрд. Такие данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-декабре 2024 года представил Челябинскстат.

Доля прибыльных организаций сократилась до 75,7% после 77,6% в 2023 году.

В прошлом году сложился положительный сальдированный финансовый результат компания Челябинской области. Сальдо прибылей и убытков составило 381,1 млрд руб., что почти на 12% меньше, чем годом ранее.

Кредиторская задолженность организаций региона по итогам 2024 года составила 1,37 трлн руб., что на 22,8% больше, чем годом ранее. При этом просроченная задолженность почти не изменилась и составила 53 млрд руб. (53,3 млрд в 2023 году). Дебиторский долг предприятий увеличился на 10,7%, до 1,24 трлн. Просроченная задолженность за год немного снизилась — на 0,7%, до 62,9 млрд руб.