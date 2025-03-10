В воскресенье в Адлерском районе Сочи сгорел частный дом

В воскресенье, 9 марта, в Адлерском районе Сочи произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании на улице Защитников Кавказа поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 18:20. Прибывшие в 18:30 спасатели обнаружили горящий одноэтажный дом. Огонь охватил площадь 80 кв. м.

Пожарным удалось локализовать огонь к 18:45, а в 19:11 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушили к 19:25.

В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники. В происшествии никто не пострадал.

Мария Удовик