Уходящий в отставку глава Кунгура продолжает руководить советом муниципальных образований

Краевые власти не будут менять главу Совета муниципальных образований Пермского края. Уходящий сегодня в отставку глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов продолжит возглавлять это образование, сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на источник в администрации губернатора. Решение оставить господина Лысанова на этом посту связано с его профессионализмом, пояснил газете собеседник. Должность председателя организации чиновник занимает с 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Лысанов

Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Вадим Лысанов

Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети

Напомним, Вадим Лысанов подал в отставку в конце февраля. Свое решение он не стал объяснять. С 11 марта и. о. главы округа станет замглавы Василий Толстой.