На улице Октябрьской революции в Уфе загорелся Дом Архангельских

Сегодня в Уфе на улице Октябрьской революции загорелся пятиквартирный бревенчатый дом размерами 15 на 30 м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. При инциденте никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Была угроза, что пламя перекинется на соседние здания. В настоящее время открытое горение ликвидировано, пожарные проливают и разбирают конструкции.

Причина происшествия устанавливается.

По данным «Ъ-Уфа», горел дом №70 — Дом Архангельских. В январе 2023 года здание было включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1881 году для стерлитамакского купца, лесопромышленника Степана Харькова. Затем здание перешло в собственность семьи Маминых, а в 1920-е годы — Михаилу Сельдимировe. К 1970-м годам оно стало многоквартирным жилым домом.

Майя Иванова