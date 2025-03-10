Объявлен аукцион на комплексное развитие территории в Омске за 1,3 млрд рублей

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска объявил торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Центральном округе. Участок под застройку расположен в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена. Его общая площадь - 29,5 гектаров. Договор заключается на десять лет, сообщается на портале ГИС «Торги».

Стартовая цена аукциона составляет 1,3 млрд руб., шаг —39,7 млн руб. Застройщику предстоит снести три признанные аварийными многоквартирных дома и 472 частных домовладения, реконструировать 124 объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Общая площадь новой застройки составит 270 тыс. кв. м. Согласно проекту, на площадке КРТ должны быть построены школа и детский сад, а также детская поликлиника мощностью не менее 540 посещений в смену и взрослая поликлиника мощностью не менее 250 посещений в смену. Отмечается, что строительство объектов здравоохранения не входит в обязательства застройщика.

Покупателя определят в ходе аукциона. Заявки принимаются до 4 апреля. Итоги будут подведены 9 апреля.

Лолита Белова