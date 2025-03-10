В Якутске презентовали книгу о Герое России с позывным «Сунтар»

В Якутске прошла презентация книги «Там, где мы, там — победа!», посвященной Герою России и ДНР морскому пехотинцу Дмитрию Егорову с позывным «Сунтар» и его боевому товарищу Николаю Романову с позывным «Ронин», сообщили «Ъ» в пресс-службе главы и правительства региона. Мероприятие состоялось в филиале Госфонда «Защитники Отечества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал главы Республики Саха Фото: Телеграм-канал главы Республики Саха

«Филиал фонда поддерживает инициативы, направленные на сохранение памяти о героях, их подвигах и вкладе в защиту Родины. Книга «Бойобуой доордоуу чаылхай туоулара» — это не только дань уважения Дмитрию Егорову и Николаю Романову, но и история настоящей дружбы и боевого товарищества двух бойцов, которые до последнего остались верны боевому товариществу и данному слову», — прокомментировал руководитель филиала фонда в Якутии Алексей Александров.

Издание в твердом переплете состоит более чем из 100 страниц с разворотами цветных фотографий. Тираж составил тысячу экземпляров. На основе книги весной начнутся съемки полнометражного фильма.

Николай Борисов, Якутск