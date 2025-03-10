У основателя финансовой пирамиды МММ Мавроди не оказалось наследников

С момента смерти основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди в 2018 году никто так и не открыл наследственное дело. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в распоряжение «РИА Новости». Согласно закону, вступить в наследство можно в течение шести месяцев после смерти наследодателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Поскольку у господина Мавроди нет какого-либо имущества и наследников, судебные приставы прекратили взыскание с него долгов.

После смерти Сергей Мавроди оставил долги на сумму более 1,6 млрд руб. Из них 219 тыс. руб.— долг за госпошлины, более 252 млн руб.— взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

В 2003 году господина Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем с половиной годам заключения. Потерпевшими признали свыше 10 тыс. человек, ущерб оценивался более чем в 110 млн руб. В январе 2011 года Сергей Мавроди создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев.

Подробнее о первых советских кооперативах — в материале «Ъ» «От МММ до "Пчелки"».