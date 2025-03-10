Экс-начальник копейского МУП не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о заключении под стражу 41-летнего бывшего начальника муниципального учреждения «Городская служба заказчика» Тимура Яхина до 27 апреля. Он обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокат посчитал доводы следствия о возможности экс-руководителя МУП скрыться или препятствовать расследованию дела не подтвержденными и подал апелляцию на постановление. Он утверждал, что Тимур Яхин таких намерений не имеет и положительно характеризуется по местам жительства и работы, однако областной суд не изменил меру пресечения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело в отношении Тимура Яхина было возбуждено в начале марта. По версии следствия, в апреле 2024 года директор учреждения получил от индивидуального предпринимателя, занимающегося строительством и ремонтом, 300 тыс. руб. Взамен Тимур Яхин поспособствовал заключению с ним муниципального контракта на понижение уровня воды в карьере бывшей школы №45, чтобы исключить подтопление дороги Бажово — Старокамышинск. Также директор учреждения покровительствовал при контроле проведения работ по договору. Преступление выявили сотрудники регионального ГУ МВД России при силовой поддержке управления Росгвардии по Челябинской области.

Виталина Ярховска