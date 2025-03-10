На Кубани 9 марта зафиксировали мощные магнитные бури

Жителей Краснодарского края предупредили о серии мощных магнитных бурь. По данным Института космических исследований РАН, ухудшение геомагнитной обстановки началось в ночь на 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Причиной аномалий стали корональные дыры на Солнце. Специалисты наблюдают за тремя такими образованиями, которые сейчас находятся в стадии разрушения.

На Земле дважды зафиксировали превышение порога магнитных бурь — утром и после полудня 9 марта. Ученые классифицировали эти явления в диапазоне G1–G2, что соответствует слабому и среднему уровням.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, геомагнитная обстановка должна стабилизироваться к середине дня 10 марта.

Нурий Бзасежев