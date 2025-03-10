На Кубани 9 марта зафиксировали мощные магнитные бури
Жителей Краснодарского края предупредили о серии мощных магнитных бурь. По данным Института космических исследований РАН, ухудшение геомагнитной обстановки началось в ночь на 9 марта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Причиной аномалий стали корональные дыры на Солнце. Специалисты наблюдают за тремя такими образованиями, которые сейчас находятся в стадии разрушения.
На Земле дважды зафиксировали превышение порога магнитных бурь — утром и после полудня 9 марта. Ученые классифицировали эти явления в диапазоне G1–G2, что соответствует слабому и среднему уровням.
Согласно прогнозу ИКИ РАН, геомагнитная обстановка должна стабилизироваться к середине дня 10 марта.