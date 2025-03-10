Во второй год работы пермский БЦ «Магнат» почти в пять раз сократил убыток

Бизнес-центр «Магнат» на ул. Монастырской, 2б, во второй год работы увеличил выручку и сократил чистый убыток. Финансовая отчетность за 2024 год ООО «Магнат», управляющего деловым центром, опубликована в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Согласно ей, выручка организации составила 121,2 млн руб., что в 33,8 раза больше выручки 2023 года (3,5 млн руб.). Чистый убыток ООО «Магнат» сократился в 4,8 раза: с 52,2 млн руб. в 2023 году до 10,7 млн руб. в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

БЦ «Магнат» возле набережной Камы построен компанией «Магнат» Норика Петросяна (70%) и Гагика Назаряна (30%). Пятиэтажное офисное здание ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. Известно, что сдавать в нем площади в аренду начали в 2023 году. Уже осенью 2023 года в здании размещался офис компании «Азоттех». В 2024 году там открылись ресторан «ПарKing» и кадровый центр «Работа России» — всего в БЦ находится девять организаций. По данным «Ъ-Прикамье», самым крупным арендатором объекта (более 1,6 тыс. кв. м) является компания-проектировщик «УралГео».