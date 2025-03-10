Регионы УрФО вошли в топ-10 рейтинга по наиболее низкому уровню безработицы

Три региона Уральского Федерального округа (УрФО) оказались в топ-10 рейтинга по наиболее низкому уровню безработицы в России, следует из аналитики «РИА Новости». Во всех регионах РФ фиксируется снижение этого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые места заняли Москва и Амурская область, а Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) находится на третьем месте — уровень безработицы в регионе составил 1,1% на четвертый квартал 2024 года, работу здесь ищут в среднем 2,7 месяца. За Югрой следует Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с уровнем 1,2% на тот же период, поиск работы на Ямале занимает 0,9 месяца в среднем.

Свердловская область попала на девятое место: уровень безработицы в регионе в последние месяцы 2024 года составлял 1,4%, при этом жителям области приходится искать работу в среднем по четыре месяца. Предыдущие места в рейтинге заняли Нижегородская, Калужская, Новгородская области и Удмуртия. Наиболее высокий уровень безработицы в России зафиксирован в Ингушетии (25,5%), Дагестане (11,5%) и Чечне (7,5%).

Напомним, в конце года в ХМАО запустили проект «Профессиональное долголетие», в рамках которого будут привлекать граждан к работе вахтовым методом и возобновлять профессиональную деятельность граждан в возрасте старше 50 лет.

Ирина Пичурина