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В Югре планируют переобучать людей старше 50 лет

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили проект «Профессиональное долголетие», в рамках которого будут привлекать граждан к работе вахтовым методом и возобновлять профессиональную деятельность граждан в возрасте старше 50 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора Югры Алексей Забозлаев в ходе Югорского экономического форума (ЮЭФ).

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его словам, в регионе низкий уровень безработицы, на 20 тыс. вакансий приходится 2 тыс. безработных. Основное направление вакансий: нефтяная отрасль, строительство, транспорт, здравоохранение, образование. Как уточнил заместитель директора — начальник управления непрерывного профессионального образования и науки департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк, в регионе планируется увеличить количество мест в учебных заведениях. Он отметил, что в школах региона действуют профильные классы от предприятий, которые готовят специалистов для себя. По его словам, в Ханты-Мансийском автономном округе обновлена материально-техническая база 148 мастерских для подготовки молодежи, в них установлено оборудование, сравнимое по уровню с техникой на производстве.

«В Югре каждый выпускник школы может построить индивидуальную траекторию образования и карьеры. Также мы разрабатываем специальное программное обеспечение с возможностью использования искусственного интеллекта для формирования кадровой потребности с учетом новых профессий»,— добавил господин Забозлаев в ходе пленарной сессии «Дефицит кадров: пути решения».

Форум проходит с 18 по 21 ноября в Ханты-Мансийске. Темами мероприятия стали импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций.

Раннее «Ъ-Урал» сообщал, что финалисты Акселератора технологических стартапов в Югре представили перспективные разработки. В программу было подано почти 150 заявок из 18 городов страны.

Валерия Шестопалова

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