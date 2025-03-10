Уровень безработицы в Челябинской области снизился на 0,5%

В четвертом квартале прошлого года уровень безработицы в Челябинской области составлял 1,7%. Это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Южный Урал занял 21 место по этому показателю в соответствующем рейтинге регионов, составленном «РИА Новости».

В среднем в третьем квартале 2024 года жители Челябинской области искали работу 5,5 месяца. За год этот срок увеличился — в конце 2023 года он составлял 3,4 месяца.

В топ регионов по уровню безработицы попали Москва (0,9% безработицы; -0,8% к четвертому кварталу 2023 года), Амурская область (1%; -0,9%) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,1%; -0,7%). Антирейтинг возглавили Республики Ингушетия (25,5%; -1,9%), Дагестан (11,5%; -1%) и Чеченская (7,5%; -2,9%).

Уровень безработицы определен как отношение количества безработных к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. При равных значениях показателя более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы.

Виталина Ярховска