БПЛА снова атаковали предприятие в Сызрани

Сызранское предприятие подверглось атаке вражеских беспилотников ночью во вторник, 4 марта. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Это уже третья атака на предприятие в Сызрани. В первый раз она предпринималась в марте 2024 года. Тогда сообщали о возгорании установки по переработке нефтепродуктов. Повторную атаку вражеские БПЛА осуществили в феврале текущего года. Пострадавших и крупных повреждений не было.

Георгий Портнов