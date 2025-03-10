В 2024 году энергосбережение принесло ММК 1,2 млрд рублей

Комплексная работа по совершенствованию системы энергоменеджмента и повышению энергоэффективности производственных процессов на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2024 году дала экономический эффект в размере около 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

За прошлый год на комбинате зафиксировано 1,1 тыс. идей в области энергоэффективности. Из них реализовано 553 с плановым годовым экономическим эффектом 424,9 млн руб. Одновременно закончены четыре малобюджетных проекта с общим эффектом в 49,9 млн руб. Модернизация систем освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов принесла ММК 268,6 млн руб.

Также было сэкономлено 442,6 млн. руб. с помощью снижения стоимости покупной электроэнергии. Это стало возможным благодаря регулированию объемов выработки электроэнергии собственными электрическими станциями, ремонтам энергооборудования станций в часы с минимальной ценой энергии и снижению потребляемой мощности в часы с максимальной. Эффект в 3,2 млн руб. оказал и чат-бот в Telegram, в который сотрудники могли сообщать об утечках, сливах, выходах воды на поверхность и наледи на трубопроводах и т. д. За год работники проинформировали о 173 подобных фактах.

Виталина Ярховска