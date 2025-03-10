В ближайшие двое суток на Кубани ожидается теплая погода без осадков

На Кубани 11–12 марта сохранится преимущественно ясная погода без атмосферных осадков. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 4–9 м/c.

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Ночью температура опустится до 1...6 °С, днем 11 марта прогреется до 17...22 °С, а 12 марта — до 18...23 °С, местами до 23...28 °С.

На Азовском побережье будет прохладнее: днем 7...12 °С 11 марта и 10...15 °С 12 марта. В горных районах ночью ожидается от +3 до -2 °С, днем — 5...10 °С.

На черноморском побережье погода переменчиво облачная, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с, днем местами до 15–20 м/с. Температура ночью 5...10 °С, днем — 14...19 °С.

Нурий Бзасежев