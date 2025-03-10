Опыт участников СВО используют для мониторинга пожаров в Новосибирской области

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области планирует привлекать ветеранов СВО в качестве операторов дронов для мониторинга пожарной опасности в лесах. Об этом глава ведомства Евгений Шестернин сообщил на оперативном совещании с губернатором региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

«Используем их уникальный опыт»,— пояснил он. Для мониторинга лесных пожаров в этом году министерство планирует приобрести 12 беспилотников.

По словам министра, каждая десятая единица техники для предотвращения и тушения лесных пожаров в регионе нуждается в замене «в связи с работой в экстремальных условиях». Всего требуют замены 35 лесопожарных машин.

Общая площадь Лесного фонда Новосибирской области составляет 6,5 млн га (33% от общей площади субъекта федерации). За последние три года среднее число лесных пожаров в регионе составило 271, их площадь — от 1,5 до 2 тыс. га. Главная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Михаил Кичанов