Над пятью регионами сбили девять беспилотников

Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 марта силы ПВО уничтожили девять беспилотников. Они были сбиты в небе над пятью регионами.

Три БПЛА уничтожено в Самарской области, по два — в Воронежской и Орловской областях, по одному — в Белгородской и Курской областях.

Губернатор Воронежской области ранее сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Самарской области объявляли режим опасности атаки БПЛА.

Накануне силы ПВО сбили 88 беспилотников над восьмью регионами. В Воронеже было повреждено остекление одной квартиры, в Белгородской области загорелась пристройка частного домовладения.