Над пятью регионами сбили девять беспилотников
Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 марта силы ПВО уничтожили девять беспилотников. Они были сбиты в небе над пятью регионами.
Три БПЛА уничтожено в Самарской области, по два — в Воронежской и Орловской областях, по одному — в Белгородской и Курской областях.
Губернатор Воронежской области ранее сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Самарской области объявляли режим опасности атаки БПЛА.
Накануне силы ПВО сбили 88 беспилотников над восьмью регионами. В Воронеже было повреждено остекление одной квартиры, в Белгородской области загорелась пристройка частного домовладения.
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События СВО за март 2025 года
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