В Кропоткине потушили крупный пожар в гостинице и кафе

В ночь на 10 марта в Кропоткине Краснодарского края спасатели ликвидировали крупный пожар, охвативший здание гостиницы и кафе. По данным МЧС России по региону, огонь распространился на площади 500 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Локализовали открытое горение к 00:00 по мск, а полностью потушить пламя удалось к 01:38. В ликвидации возгорания участвовали 62 человека и 19 единиц техники.

Спасатели оперативно эвакуировали персонал и посетителей. На месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину возгорания.

Нурий Бзасежев