Из ООО «Кондитерская Виолетт», задолжавшего ФНС, выходят учредители

Бизнесмены Андрей Скрябин и Алена Созинова вышли из числа учредителей ООО «Кондитерская Виолетт». Вместе им принадлежало 50% долей в этом обществе, сейчас указанный пакет находится на балансе ООО. Еще 50% принадлежит Анне Хазиевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее ФНС установила, что компания, а также несколько связанных с ней юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на сумму около 106 млн руб. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В декабре прошлого года дело в отношении Ольги и Олега Созиновых, а также Ольги Скрябиной поступило в Свердловский райсуд Перми. Как считает следствие, все они имели отношение к руководству сети кондитерских «Виолетт» и занимались дроблением бизнеса с целью оптимизации налогообложения.