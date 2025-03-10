Движение по Заневскому и Витебскому проспектам ограничат из-за ремонтных работ

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных запланированных ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать с понедельника, 10 марта, в трех районах города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, в Красногвардейском районе на срок до 30 марта в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Заневскому проспекту — на участке от моста Александра Невского до улицы Стахановцев.

В свою очередь, в Красносельском районе до 7 апреля для водителей будет полностью перекрыт участок улицы Добровольцев — от улицы Чекистов до улицы Отважных. Там также прокладывают инженерные сети. Предлагаемый объезд: по улицам Отважных, Партизана Германа, Чекистов, Добровольцев, улице Тамбасова и проспекту Ветеранов.

В Московском районе с 10 марта по 23 мая из-за проведения работ по размещению временных ограждений ограничения вводятся при движении по Витебскому проспекту — от Заставской до Парковой улицы и по Воздухоплавательной — от Парковой до улицы Емельянова.

ГАТИ рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, которые начали действовать с 8 марта в Василеостровском, Петроградском и Приморском районах Петербурга.

Андрей Цедрик