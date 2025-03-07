Дорожные ограничения в Петербурге с 8 марта вводятся в трех районах города

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начнут действовать в субботу, 8 марта, в трех районах города.

В частности, в Василеостровском районе до 30 марта в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по 22-й и 23-й линиям В.О. — на участке от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта. Одновременно с этим перекрывается движение по 23-й линии В.О. в направлении от Большого проспекта В.О. к набережной Лейтенанта Шмидта.

Предлагаемый объезд: по 26-27-я линиям В.О., Кожевенной линии, Масляному каналу, Большому проспекту В.О., 16-17-я линиям В.О.

В свою очередь, в Петроградском районе на период с 8 марта по 13 октября движение ограничат по ответвлению от Тучковой Дамбы. В этой локации будут вестись работы по размещению временного ограждения.

В Приморском районе с 8 марта по 8 апреля из-за прокладки канализационной сети ограничения вводятся при движении по Суздальскому шоссе у Орлово-Денисовского проспекта.

Помимо этого, в том же районе в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей с 8 марта по 13 октября ограничивается движение транспорта по Репищевой улице — от Вербной до Парашютной улицы, по Парашютной — на пересечении с улицей Маршала Новикова и по улице Маршала Новикова — от Ольховой до Парашютной улицы. С 8 марта по 10 июля там же полностью закрывается движение по боковому проезду Парашютной улицы у Байконурской улицы.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на информационные щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта на участке набережной реки Фонтанки в центре Петербурга ограничат до середины октября.

Андрей Цедрик