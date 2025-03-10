В Кузбассе преподаватели устраивали фиктивные экзамены для иностранцев

Бывшая сотрудница центра тестирования граждан зарубежных стран в Кемеровской области ответит перед судом за организацию незаконной миграции и служебный подлог. Ее коллега, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее получила три с половиной года условно с испытательным сроком три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В материалах Следственного комитета России указывается, что преподаватели обеспечили фиктивное проведение и принятие у семи иностранцев комплексного экзамена по русскому языку, знаний истории России и основ законодательства РФ Федерации при отсутствии минимального уровня знаний, необходимого для самостоятельной сдачи теста.

В дальнейшем одна из обвиняемых подписала ведомость с недостоверными сведениями о количестве набранных иностранными гражданами баллов, необходимых для получения сертификатов. На основании этих бумаг миграционная служба выдала соискателям патенты, позволяющие находиться на территории РФ.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Кемеровской области.

Илья Николаев